Estados Unidos vão permitir que a Ucrânia fabrique mísseis Patriot

Os chefes de Estado e de Governo da NATO reiteraram o “apoio inabalável” à Ucrânia e anunciaram um financiamento de 70 mil milhões de euros este ano, comprometendo-se a manter níveis “pelo menos equivalentes” em 2027.





“A Ucrânia contribui para a segurança transatlântica e os aliados permanecem unidos no nosso compromisso inabalável para a Ucrânia nos seus esforços para defender a sua liberdade, soberania e integridade territorial”, lê-se na declaração final da cimeira da NATO, que termina em Ancara (Turquia), esta quarta-feira, e reuniu os líderes dos 32 Estados-membros da Aliança Atlântica.



Os líderes referem que os aliados europeus e o Canadá são quem está a “financiar a grande maioria da assistência em matéria de segurança prestada à Ucrânia por via bilateral e multilateral” e salientam que o apoio “deve ser equitativo, previsível e sustentável a longo prazo”.



“Para 2026, os Aliados comprometem-se a disponibilizar 70 mil milhões de euros em equipamento militar, assistência e formação para a Ucrânia e reafirmam os seus compromissos soberanos de manter, pelo menos, níveis equivalentes de apoio em 2027”, indicam no documento final da reunião de alto nível, saudando ainda o empréstimo da União Europeia (UE) de 90 mil milhões de euros à Ucrânia.





Já Donald Trump considerou que o encontro dos aliados da Aliança Atlântica foi "uma grande reunião".



"Muito amor naquela sala, muita unidade”, disse o presidente norte-americano, numa conferência de imprensa no final do encontro de líderes.



“E achámos que esta seria uma boa altura para eu e o presidente Zelensky nos encontrarmos e ver o que é que podemos fazer. Nós também temos vindo a desenvolver uma boa relação, por muito que custe a acreditar”, acrescentou.





Sentado lado a lado com Volodymyr Zelensky, Trump dirigiu-se ao homólogo ucraniano: “Isto é só o princípio. O seu país tem muito futuro. É uma terra excelente, de muitos ativos, é um povo excelente"



"É de facto um grande país, com um grande presidente. Tem o meu apoio, tem feito um grande trabalho".





Volodymyr Zelensky começou por agradecer para reunião e, mais uma vez, pelo "apoio dos Estados Unidos e da NATO".



"Concordo consigo. Temos muito para conversar. Estamos muito agradecidos pelo programa de apoio e queremos discutir consigo alguns dos detalhes".



Para Zelensky, a "questão das negociações é importante".



"Tenho a certeza que o senhor fará tudo o que for necessário para acabar com esta guerra".

No diálogo entre os dois líderes, Trump ainda garantiu a Zelensky que os EUA vão dar "uma licença para fabricar Patriots".





"Vamos ensiná-los a fabricá-los", disse Trump, afirmando que os sistemas Patriot "são uma arma defensiva" ao alcance de poucos países, mas prevendo que a Ucrânia o conseguirá rapidamente.



"Ainda não informámos a empresa, mas isso será resolvido", acrescentou.



Na opinião de Trump, os ataques aéreos ucranianos contra alvos russos, nomeadamente infraestrutura de energia, podiam "ajudar" a mudar o rumo da guerra.



A Ucrânia tem pressionado os aliados há semanas para que aumentem as entregas de mísseis Patriot de fabricação norte-americana. Mas a guerra no Médio Oriente tem esgotado os stocks.



“Dessa forma, vocês não podem reclamar que não estamos a fornecer o suficiente”, acrescentou.

NATO está "mais unida do que nunca"

O secretário-geral da NATO concordou com as palavras de Donald Trump e considerou que a cimeira da organização foi "tremendamente bem-sucedida". Mark Rutte destacou ainda um "grande sentido de unidade" e defendeu que "a liderança" do presidente norte-americano está a fortalecer a Aliança Atlântica.





"Houve um grande sentido de unidade. Os aliados acolheram com grande entusiasmo a liderança do Presidente [Donald] Trump, que está a transformar esta Aliança e a torná-la mais forte", disse Rutte na mesma conferência de imprensa após a conclusão da cimeira de Ancara, na Turquia.



"Todos sentimos que a Aliança está mais unida do que nunca", argumentou, o que justificou com o facto de os aliados debaterem os assuntos, nomeadamente perante críticas insistentes do líder norte-americano aos parceiros europeus e ao Canadá por investirem menos que os Estados Unidos.

