Estados Unidos vão reduzir a participação nas estruturas da NATO

A avançar esta medida vai haver uma redução de funcionários norte-americanos colocados em vários centros de comando da Aliança Atlântica.

Luís Peixoto - Antena 1





A agência Reuters informa que os Estados Unidos já comunicaram alguns países europeus que vão eliminar cerca de 200 postos que supervisionam e planeiam operações militares de inteligência nesta organização internacional.A estratégia do pentágono será não substituir o pessoal à medida que os seus postos terminam, o que será uma retirada gradual que pode demorar alguns anos.As fontes do jornal New York Times garantem que não está ligada às recentes ameaças de Donald Trump de tomar o território da Gronelândia.Donald Trump tem pressionado sempre os aliados a assumirem um controlo maior da defesa coletiva do continente europeuo ano passado o Pentágono anunciou a retirada de uma brigada de tropas da Roménia e o corte dos programas de ajuda à segurança aos três países do báltico, que fazem fronteira com a Rússia.No verão do ano passado a Aliança concordou em aumentar as despesas de defesa até aos cinco por cento do PIB durante os próximos dez anos.