Mundo
Estados Unidos vão reduzir a participação nas estruturas da NATO
Os Estados Unidos estão a preparar a redução da participação junto das estruturas da NATO e em vários grupos consultivos da aliança no continente europeu. A noticia é avançada pelo o Washington Post.
A avançar esta medida vai haver uma redução de funcionários norte-americanos colocados em vários centros de comando da Aliança Atlântica.
Luís Peixoto - Antena 1
A estratégia do pentágono será não substituir o pessoal à medida que os seus postos terminam, o que será uma retirada gradual que pode demorar alguns anos.
As fontes do jornal New York Times garantem que não está ligada às recentes ameaças de Donald Trump de tomar o território da Gronelândia.
Donald Trump tem pressionado sempre os aliados a assumirem um controlo maior da defesa coletiva do continente europeu
o ano passado o Pentágono anunciou a retirada de uma brigada de tropas da Roménia e o corte dos programas de ajuda à segurança aos três países do báltico, que fazem fronteira com a Rússia.
No verão do ano passado a Aliança concordou em aumentar as despesas de defesa até aos cinco por cento do PIB durante os próximos dez anos.