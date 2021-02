Estaleiro da Samsung paga 122 milhões de euros ao Brasil

O acordo foi firmado pela companhia, braço naval da sul-coreana Samsung, com o Ministério Público Federal (MPF), a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) do Brasil, no âmbito da Operação Lava Jato.", indicou o MPF, em comunicado.Desse total,Caso volte a firmar contratos no Brasil, a empresa também se comprometeu a atualizar e aperfeiçoar as "políticas de governança e de 'compliance? (conformidade com leis e regulamentos), incluindo os mecanismos de controlo e fiscalização, a fim de retomar a confiança e credibilidade dos seus clientes e demais públicos", acrescentou o MPF.Este é o primeiro acordo de leniência celebrado no âmbito da Lava Jato no Paraná, na sequência da integração no Grupo de Ação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF.Lançada em 2014, a operação Lava Jato trouxe a público um enorme esquema de corrupção de empresas públicas, como a Petrobras, implicando dezenas de altos responsáveis políticos e económicos, e levando à prisão de muitos deles, como o antigo Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, atualmente em liberdade condicional.

Contudo, o principal núcleo (Lava Jato no Paraná) deixou de existir no início do mês, passando a integrar um outro grupo de combate ao crime (Gaeco).