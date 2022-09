"Estamos a perder a guerra". Chamadas intercetadas mostram desordem e desmotivação no exército russo

O New York Times teve acesso a milhares de chamadas não autorizadas entre soldados russos para mulheres, namoradas, amigos e familiares logo nas primeiras semanas de invasão. Estes telefonemas, intercetados pelo Governo ucraniano e verificados pelo jornal norte-americano, dão uma perceção interna de um exército desmotivado e com falta de recursos logo no início da guerra.