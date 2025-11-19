"Estamos de olho em vocês". Reino Unido adverte Putin após detetar navio russo em águas britânicas

Durante uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, o ministro britânico da Defesa, John Healey, criticou Moscovo pela presença do navio Yantar, um dos seus navios militares, em águas britânicas.





Segundo Londres, o navio poderá "colocar em risco" e "comprometer" as "infraestruturas submarinas" do país e dos seus aliados.





Após a deteção de um navio militar em águas britânicas, pela segunda vez este ano, o ministro da Defesa do Reino Unido deixou um aviso ao presidente russo Vladimir Putin. "A minha mensagem à Rússia e a Putin é esta: estamos de olho em vocês. Sabemos o que estão a fazer. E se o Yantar se dirigir para sul esta semana, estamos prontos", avisou.





"É a segunda vez este ano que o navio entra em águas britânicas", precisou o ministro, adiantando que o Yantar se encontrava na fronteira das águas britânicas a norte da Escócia e que, pela primeira vez, tinha apontado os seus lasers contra piloto da Royal Air Force que vigiavam as suas atividades.

"Sabotagem em tempo de conflito"





De acordo com o ministro, o Yantar pertence a "uma frota russa concebida para colocar em risco e comprometer as nossas infraestruturas submarinas e as dos nossos aliados".





John Healey precisa que se trata de um "programa russo", que visa "desenvolver capacidades para garantir a vigilância em tempo de paz e a sabotagem em tempo de conflito".





c/agências