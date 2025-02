"Estamos loucos de raiva". Israel promete acabar com o Hamas após exibição de caixões com reféns

, declarou o primeiro-ministro israelita em vídeo esta quinta-feira.O grupo palestiniano entregou na manhã desta quinta-feira os caixões de quatro reféns israelitas . Numa espécie de apresentação antes de entregar os caixões,De acordo com o Hamas são os corpos de Ariel e Kfir Bibas, duas crianças com quatro anos e nove meses na altura do sequestro a 7 de outubro de 2023. Ao lado das crianças estaria Shriri Bibas, mãe das duas crianças, e de Oded Lifshitz, um ativista de 84 anos.A imagem apresentada pelo Hamas mostrava uma frase onde se lia: “O criminoso de guerra Netanyahu e o seu exército nazi matou-os com mísseis de aviões sionistas”. Na cerimónia também estavam combatentes das Brigadas Mujahideen e da Jihad Islâmica.“Vamos trazer de volta todos os reféns, destruir os assassinos e eliminar o Hamas e, juntos, com a ajuda de Deus, vamos garantir o nosso futuro”, continuou Netanyahu.A entrega dos corpos destes reféns decorreu no âmbito da trégua conseguida ainda em janeiro deste ano. Donald Trump declarou há poucos dias que o Hamas devia libertar todos os reféns, um cenário que o grupo islâmico aceita mediante determinadas condições.