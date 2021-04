"Estamos todos juntos". Fauci afirma que o mundo falhou com a Índia

. E isso significa igualdade em todo o mundo”, afirmou Fauci numa entrevista aoPara o conselheiro da Casa Branca, apesar de a Organização Mundial da Saúde tentar acelerar o apoio à Índia através da plataforma COVAX – um programa global que visa garantir o acesso à vacina e outros medicamentos aos países mais necessitados -, “temos de fazer mais do que isso”.



A Índia ultrapassou esta quarta-feira os 200 mil mortos desde o início da pandemia, com 3293 óbitos em 24 horas, além de ter registado um novo máximo de infeções, com 360.960 casos.

. Estamos a enviar oxigénio, remdisivir, equipamentos de proteção individual e outros medicamentos. E brevemente vamos enviar vacinas”, acrescentou Fauci.O conselheiro da Casa Branca considera que “é uma responsabilidade que os países ricos têm de assumir.As. Necessitamos de olhar para o futuro e obter a maior equidade possível quando se trata de saúde pública”.. E há responsabilidades que os países têm uns com os outros, especialmente se for um país rico que esteja a lidar com países que não têm os mesmos recursos e capacidades”.Fauci defende que, no futuro, os países necessitam de ser atualizados para que os problemas emergentes possam ser detetados rapidamente., frisou, acrescentando que este não é um problema apenas para países como a Índia, mas também para os Estados Unidos.“Temos de ter capacidade de melhorar a vigilância internacional, para que quando algo surgir em determinado país não exista uma grande demora em obter o conhecimento do que está a acontecer”.“Sei que noso que é realmente inaceitável. Temos de estar preparados para ter interconectividade”.Anthony Fauci frisou ainda que os, a AstraZeneca e Pfizer, mesmo que a distribuição tenha sido mais lenta do que o previsto.“O facto de terem apenas duas vacinas disponíveis não significa que estejam em desvantagem, desde que tenham uma vacina suficientemente eficaz e segura. Não acho que o número de [diferentes tipos de] vacinas seja tão importante quanto obter o suficiente para a população”.Questionado sobre se a situação na Índia e noutros locais, como na Papua-Nova Guiné, não significava que o mundo teria dificuldade em conter a pandemia de Covid-19, Fauci respondeu: “Acredito que chegaremos lá”.“No entanto,. Num país onde existem muitos indivíduos imunossuprimidos, incluindo pessoas que estão infetadas com HIV e o SARS-CoV-2 as infeta, isso dá ao novo coronavírus a possibilidade de mutações, o que leva a novas variantes”, explicou.

Índia regista novos máximos

O país ultrapassou a barreira dos 200 mil mortos desde o início da pandemia. Em 24 horas foram registados mais 3293 óbitos e 360.960 novos casos de infeção.

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia está a braços com um surto devastador. Desde de início de abril, foram reportados quase seis milhões de novos casos.

O número diário de mortes e de casos de infeção é o maior de sempre. O país debate-se com falta de oxigénio e recursos para combater a segunda vaga da pandemia.A explosão do número de casos, atribuída a uma variante detetada na Índia e a comícios eleitorais e festivais religiosos em grande escala, levou a uma sobrecarga nos hospitais que lutam com a falta de oxigénio, camas e medicamentos.A índia, que administrou até agora 150 milhões de doses de vacinas, vai alargar a vacinação, a partir de sábado, a todos os adultos, o que significa que mais de 600 milhões de pessoas serão elegíveis.

Variante indiana detetada em 17 países

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a variante da Covid-19 detetada na Índia já foi identificada em pelo menos 17 países.“A maioria das amostras vem da Índia, Reino Unido, Estados Unidos e Singapura”, lê-se no relatório semanal da Organização Mundial da Saúde.Nos últimos dias, a variante indiana foi também encontrada em vários países europeus, incluindo Bélgica, Suíça, Grécia e Itália.Esta variante, detetada em outubro no oeste da Índia, é qualificada como um “mutante duplo”, por ser constituída por duas mutações do SARS-CoV-2.