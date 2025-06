Estátua de cera de Macron roubada de museu e colocada em frente à embaixada russa

Os autores do roubo são ambientalistas do Greenpeace que entraram no museu disfarçados de turistas, vestiram o uniforme de um empresa de manutenção e iludiram a segurança dando a entender que a estátua ia ser reparada.



O Macron de cera foi colocado à porta da representação diplomática russa num ato de protesto.



A França mantém laços económicos significativos com a Rússia.



Os ambientalistas acusaram Emmanuel Macron de ter uma posição dúplice face à Rússia ao condenar Moscovo pela invasão da Ucrânia mas manter importantes contratos comerciais.