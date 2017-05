Estátua de Chávez aos tombos pela rua em protestos na Venezuela

RTP 09 Mai, 2017, 15:46 / atualizado em 09 Mai, 2017, 15:46 | Mundo

A estátua de bronze, arrancada do pedestal numa praça pública da cidade, foi queimada e atirada com bastante violência contra a estrada. No vídeo são visíveis pedaços a saltar. Algumas dezenas de pessoas assistiram à destruição.



No monumento, Chávez envergava a faixa presidencial e fazia uma saudação militar.









O grupo de pessoas protestava contra Nicolás Maduro, o sucessor de Chávez na Presidência do país.



Os manifestantes protestavam contra a criação de uma Assembleia Constituinte, proposta por Nicolás Maduro, e exigiam a libertação do líder da oposição Leopoldo López e da sua família, detidos em parte incerta há mais de um mês.



Os protestos, que se estenderam a outras localidades, foram reprimidos com gás lacrimogéneo e pelo menos dez pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Bolivariana.



Hugo Chávez, que morreu a 5 de março de 2013, foi o 56.º Presidente da Venezuela. Liderou o país entre 1999 e 2013.