Este ano registou-se o mês de outubro mais quente à escala global e na Europa

Data source: ERA5. Credit: C3S/ECMWF.

Estes dados do serviço Copernicus para as Mudanças Climáticas da União Europeia consolidam a previsão de que este ano, no total, a temperatura ultrapassará 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, tornando-se o segundo ano civil a atingir essa marca.



2024 é o ano mais quente da história, mas 2026 pode igualar ou mesmo superar a temperatura global de há dois anos.



A Europa vivenciou o segundo outubro mais quente da história com, globalmente, uma temperatura média do ar na superfície de 11,51°C, tornando este o segundo outubro mais quente já registado, atrás apenas de 2022.



Diferentemente do que ocorreu em setembro e na maior parte do verão, as temperaturas ficaram mais acima da média no Leste Europeu e na Escandinávia, ao passo que, em grande parte da Europa Ocidental e Central, as anomalias de calor foram menos expressivas.

Data source: ERA5. Credit: C3S/ECMWF.







Também a temperatura da superfície do mar permaneceu excecionalmente alta.



A média da temperatura da superfície do mar, excluindo as regiões polares, atingiu 20,95°C — o valor mais alto já registado para um mês de outubro – superando o recorde anterior, estabelecido em 2023.



Ao redor da Europa, estas temperaturas mantiveram-se em níveis recordes para o mês de outubro ao longo da costa do Atlântico e no Mediterrâneo ocidental, contribuindo para as temperaturas elevadas nas áreas terrestres adjacentes.



Seca



O mês de outubro de 2026 foi caracterizado por condições secas no oeste da Península Ibérica, em partes da França, na Europa centro-oriental — incluindo o leste da Alemanha e a Polônia —, em grande parte dos Bálcãs e da península italiana, além de uma vasta área no oeste da Rússia.



Vazões fluviais excecionalmente baixas persistiram em grande parte da Europa central e oriental, afetando rios importantes, como o Danúbio, o Vístula e o Reno.



Por outro lado, condições mais húmidas do que a média foram observadas no leste da Península Ibérica, na Islândia, no Reino Unido e na Irlanda, em grande parte da França e da Alemanha, no sul da Escandinávia, na região noroeste do Mar Negro, bem como na Grécia e na Turquia — onde as anomalias de umidade foram particularmente acentuadas.





Gelo marinho



A extensão do gelo marinho no Ártico ficou cerca de 9% abaixo da média em outubro, registando o 13º menor valor para o mês em 48 anos de monitoramento por satélite.



As concentrações de gelo marinho ficaram bem abaixo da média nos mares da costa norte da Eurásia.



A extensão do gelo marinho na Antártida também ficou cerca de 9% abaixo da média em outubro, o segundo menor valor para o mês no registo por satélite, atrás apenas de 2023 (11% abaixo da média).



