Este país está a afundar-se devido à crise climática

Tuvalu é um arquipélago constituído por nove ilhas, em que duas estão em extremo risco de desaparecimento. Conta com 11.000 habitantes, a maioria dos quais vive na maior ilha, Fongafale.

Com a subida do nível dos oceanos, sobretudo devido ao degelo dos glaciares, Tuvalu encontra-se, a par de outros, em sério risco. Uma situação semelhante ocorre atualmente no Kiribati e nas Maldivas, onde se prevê o seu possível desaparecimento dentro do próximo século.Contudo, as alterações climáticas já provocaram outros efeitos.Tuvalu tem poucos recursos, o que o torna ainda mais vulnerável., destruindo colheitas e diminuindo a produção de vários vegetais e frutas. Desta forma, um número considerável de alimentos tem de ser importado, o que implica um custo significativo.Visto que o nível crescente do oceano contaminou os abastecimentos terrestres, o país tornou-se totalmente dependente em água da chuva. Isto é particularmente preocupante, considerando que as secas são cada vez mais frequentes.Surgem 10 casos de envenenamento por ciguatera todas as semanas, e apareceram também outras doenças ligadas às alterações climáticas, como infeções fúngicas ou dengue.A subida da temperatura tem levado ainda ao risco de desidratação, o que é bastante grave considerando a falta de água potável, e a um risco elevado de insolação e erupções cutâneas.Como consequência,, vários indivíduos qualificados têm abandonado o país. Por sua vez, o desenvolvimento económico e social do país fica em risco.Muitos já abandonaram o país para locais como a Austrália e a Nova Zelândia e, atualmente, fala-se da possibilidade de os Tuvaluanos se tornarem nos primeiros refugiados climáticos do mundo.Além disso, a maior ilha, onde vive a maioria da população, Fongafale, encontra-se superpovoada. Esta situação origina novos problemas de ordem social e económica.Algumas propostas já foram apresentadas, como amas o projeto já foi adiado.Apesar de os sinais das alterações climáticas serem aqui mais visíveis, a subida do nível do mar não é apenas um problema destes países. A Europa também vai sofrer.