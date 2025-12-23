Estradas intransitáveis, casas inundadas. Chuva forte atinge sul de França









Inundações excecionais. O departamento do Hérault continua sob alerta vermelho nesta terça-feira, 23 de dezembro, após as fortes chuvas de segunda-feira. Segundo Vigicrues, "as inundações excecionais propagam-se a jusante do Hérault e continuam a provocar transbordamentos muito prejudiciais esta terça-feira na região de Agde". Nesta zona, as águas subiram ao meio-dia de segunda-feira, afogando parcialmente os passeios à beira do rio, de cada lado da ponte que conduz ao centro histórico de Agde.

Na manhã de terça-feira, 1.150 clientes da Enedis estavam sem eletricidade no departamento, informou a prefeitura ao ICI Hérault. Um pouco mais a norte de Agde, em Bessan, a Câmara Municipal falava na segunda-feira de "cenários apocalípticos" para acompanhar a publicação de fotografias aéreas nas redes sociais.

Entre 100 e 130 mm de precipitação na região de Montpellier





foram registados "100 a 130 mm" de chuva na região de Montpellier, informa o Météo-France. No centro da cidade, onde a chuva intensa caiu ininterruptamente na segunda-feira, os raros transeuntes tentavam passar entre as poças de água que enchiam as ruas. Os parques e jardins públicos, os cemitérios, o jardim zoológico e o mercado de Natal foram encerrados, informou a cidade no X. Uma parte da rede de elétricos foi igualmente interrompida. O acesso a vários cais foi igualmente interdito ao longo do rio Lez, no centro da cidade. Sylvain Thomas / AFP

Ruas de Montpellier (Hérault) inundadas depois de o rio Lez ter transbordado devido às fortes chuvas de 22 de dezembro de 2025. Noutros pontos do departamento,, informa o Météo-France. No centro da cidade, onde a chuva intensa caiu ininterruptamente na segunda-feira, os raros transeuntes tentavam passar entre as poças de água que enchiam as ruas. Os, informou a cidade no X. Uma parte da rede de elétricos foi igualmente interrompida. O acesso a vários cais foi igualmente interdito ao longo do rio Lez, no centro da cidade.



Mais a norte do departamento, o rio Hérault transbordou na comuna de Laroque.

Sylvain Thomas / AFP Mais a norte do departamento, o rio Hérault transbordou na comuna de Laroque.

Funcionários municipais limpam uma rua após a inundação do rio Hérault em Laroque, a 22 de dezembro de 2025.





Sylvain Thomas / AFP

Um homem limpa a água do interior de um restaurante após fortes chuvas em Laroque (Hérault), 22 de dezembro de 2025.

Um restaurante ficou inundado, como observou um fotógrafo da AFP.





O Hérault não foi o único departamento a ser afetado por esta vaga de chuva. Tarn, Aveyron e Lozère continuavam sob alerta laranja de inundação na terça-feira.





A neve também se fez sentir nos departamentos do Sul: O Aveyron foi colocado sob vigilância laranja para a neve e o gelo durante a manhã, tal como o Tarn, informa o Météo-France. No viaduto de Millau, muitos internautas filmaram as filas de carros atrasados pela neve. Na manhã de terça-feira, 30.000 casas estavam sem eletricidade devido à queda de neve em Aveyron, disse Enedis à Radio France.





Anteriormente, o Var tinha também sido colocado em alerta laranja para chuvas, inundações e alagamentos. A Météo-France informou que o departamento estava a ser afetado por "chuvas por vezes tempestuosas e localmente fortes". A prefeitura publicou imagens de várias zonas inundadas no X. O alerta foi levantado na manhã de terça-feira.





France Télévisions / 23 dezembro 2025 09:40 GMT



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP











, segundo a Vigicrues. A precipitação "começa a abrandar significativamente em todos os setores já afetados" e "não deverá gerar novas inundações nos rios em alerta", nota agora a rede de gestão dos riscos de inundação.