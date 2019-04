Estrasburgo. Coletes amarelos e polícia medem forças

Foto: Vincent Kessler - Reuters

Cerca de dois mil manifestantes tentaram chegar ao Parlamento Europeu e a outras instituições, mas foram travados por um forte cordão policial.



As forças de segurança lançaram gás lacrimogéneo sobre os manifestantes e há notícia de pelo menos um ferido.



O protesto dos coletes amarelos acontece depois de o Presidente francês, Emanuel Macron, ter prometido uma redução dos impostos sobre o trabalho e cortes nos gastos do Estado. Mas as medidas não foram suficientes para acalmar os protestos.



Em Paris, o protesto voltou a sair à rua pelo 24.º sábado consecutivo.