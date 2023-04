Estreito de Taiwan. China monitorizou passagem de navio de guerra dos EUA e diz manter "alto nível de alerta"

O USS Milius "realizou uma passagem de rotina pelo Estreito de Taiwan", no domingo, "em águas onde a liberdade de navegação e sobrevoo em alto mar se aplica de acordo com o direito internacional", anunciou a Marinha norte-americana em comunicado.

"O navio transitou por um corredor no estreito, localizado além de qualquer mar territorial de um estado costeiro", acrescentou a nota.O porta-voz militar de Pequim, Shi Yi, disse que as forças chinesas no estreito de Taiwan "mantêm continuamente um alto nível de alerta e defendem resolutamente a soberania e a segurança nacional, bem como a paz e a estabilidade regionais”.Taiwan, por sua vez, disse que a situação no estreito de Taiwan durante a passagem do navio foi “normal”.

“Intrusão ilegal”

A passagem do USS Milius pelo mar do Sul da China este domingo ocorreu numa altura em que a China realizava exercícios militares em redor de Taiwan, em protesto contra uma visita aos EUA da líder da ilha, Tsai Ing-wen.

A China, que vê Taiwan como seu próprio território, encerrou oficialmente os três dias de exercícios em torno de Taiwan na última segunda-feira, onde praticou ataques de precisão e bloqueou a ilha.

Durante três dias, navios e aviões de guerra chineses simularam um "bloqueio" a Taiwan, em retaliação a um encontro nos Estados Unidos entre a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy.Pequim reivindica praticamente todo o mar do Sul da China, via comercial estratégica e rica em recursos energéticos e pesqueiros, mas Taiwan, Filipinas, Brunei, Malásia e Vietname também têm reivindicações.A tensão entre Pequim e Washington intensificou-se nos últimos anos, à medida que a China vê com desagrado a aproximação entre as autoridades taiwanesas e os Estados Unidos, que apesar da ausência de relações oficiais, fornecem um apoio militar substancial à ilha.

c/ agências