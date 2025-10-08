Mundo
"Estruturas metalorgânicas". Nobel da Química premeia Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi
O investigador japonês Susumu Kitagawa, o australiano Richard Robson e o norte-americano Omar M. Yaghi são os premiados com o Nobel da Química "pelo desenvolvimento de estruturas metalorgânicas".
O prémio deste ano, anunciado esta quarta-feira, distingue a criação de um novo espaço para a química. O Nobel é atribuído pela Academia Real Sueca de Ciências, na Suécia.
Nas estruturas que desenvolveram, iões metálicos funcionam como pilares interligados por moléculas orgânicas longas, organizadas em cristais com grandes cavidades internas. Esses espaços funcionam como "quartos de hotel", explicou Heiner Linke, presidente do Comité.
"Uma pequena quantidade desse material pode ser quase como a mala da Hermione em Harry Potter. Pode armazenar enormes quantidades de gás num volume minúsculo", acrescentou Heiner Linke.
Os três laureados criaram construções moleculares com cavidades internas através das quais gases e outros compostos químicos podem fluir.
Estas construções, chamadas estruturas metalorgânicas, permitem capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos e recolher água do no deserto.
Uma nova arquitetura molecular
Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi have been awarded the 2025 #NobelPrize in Chemistry for the development of a new type of molecular architecture.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025
In 1989, chemistry laureate Richard Robson tested utilising the inherent properties of atoms in a new way. He… pic.twitter.com/cX6VCmkQID
