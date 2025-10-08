"Estruturas metalorgânicas". Nobel da Química premeia Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi





Estas construções, chamadas estruturas metalorgânicas, permitem capturar dióxido de carbono, armazenar gases tóxicos e recolher água do no deserto. Os três laureados criaram construções moleculares com cavidades internas através das quais gases e outros compostos químicos podem fluir.

Uma nova arquitetura molecular



Nas estruturas que desenvolveram, iões metálicos funcionam como pilares interligados por moléculas orgânicas longas, organizadas em cristais com grandes cavidades internas. Esses espaços funcionam como "quartos de hotel", explicou Heiner Linke, presidente do Comité.





"Uma pequena quantidade desse material pode ser quase como a mala da Hermione em Harry Potter. Pode armazenar enormes quantidades de gás num volume minúsculo", acrescentou Heiner Linke.







(em atualização)O Nobel é atribuído pela Academia Real Sueca de Ciências, na Suécia.