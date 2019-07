Estudante indemnizado em 52 milhões de euros por queimaduras sofridas em aula de química

Em 2014, no que aparentava ser um dia de aulas regular na Secundária de Beacon, a vida do jovem estudante Alonzo Yanes mudaria para sempre.



O trabalho, intitulado de "experiência arco-íris", consiste na combustão de metanol e minerais salinos, alterando as cores da chama.



Quando Yanes tentou fazê-la, gerou uma explosão que provocou fogo. Os seus colegas esconderam-se por trás de bancadas, sofrendo algumas queimaduras ligeiras, mas Yanes não teve tanta sorte.



Foi levado para o hospital, onde esteve durante cinco meses, sendo submetido a várias cirurgias de enxerto de pele. Hoje, continua a receber tratamento para as graves queimaduras que o deixaram desfigurado e com cicatrizes permanentes.



"Escusado será dizer que os ferimentos sofridos por Alonzo foram horríveis. Foram uma mudança de vida e, infelizmente, desfiguradores", disse o advogado Ben Rubinowitz.





"Eu estava a ser queimado vivo, não conseguia apagar o fogo e a dor era tão insuportável", testemunhou Yanes.



A cidade de Nova Iorque foi condenada a indemnizar o estudante, agora com 21 anos, por não ter alegadamente alertado os professores para o perigo da experiência. Foi condenada a pagar 26 milhões de euros pela dor e sofrimento dos últimos cinco anos, e outros 26 milhões para a sua futura reabilitação.





O advogado afirmou que considera "lamentável que o Departamento de Educação e o docente não tenham admitido que foram irresponsáveis". E adiantou que a indemnização ajudará o jovem a continuar os tratamentos, mas “não pode consertar o passado".



Meses após a explosão, a Comissão para a Sociedade Americana de Química divulgou uma alteração, recomendado às escolas que deixassem de fazer esta experiência. Segundo Nick Paolucci, porta-voz do Departamento Jurídico da cidade de Nova Iorque, a experiência já não é praticada nas escolas da cidade.





Face ao veredicto, o Departamento de Educação admite estar à procura de "opções legais para reduzir a indemnização para um montante que seja consistente com outras compensações estabelecidas pelos tribunais em casos semelhantes".



