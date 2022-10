Estudante iraniana morre após ser espancada por se recusar a cantar hino pró-regime

De acordo com o Conselho de Coordenação das Associações de Professores Iranianos, Asra Panahi, de 16 anos, morreu depois de as forças de segurança iranianas terem invadido a escola secundária em Ardabil, na passada quinta-feira.Quando se recusaram a cantar o hino, as forças de segurança espancaram as alunas. Várias foram levadas para o hospital e outras detidas.As autoridades iranianas negam que as forças de segurança sejam responsáveis pela morte de Panahi. Depois de a morte da adolescente ter provocado indignação por todo o país, um homem identificado como o seu tio apareceu em canais televisivos estatais a alegar que a jovem aluna tinha morrido devido a um problema cardíaco congénito.

Onda de protestos

A morte de Panahi vem alimentar a onda de protestos violentos que se vive no Irão, incitada pela morte de Mahsa Amini, a jovem curda de 22 anos que morreu depois de ter sido presa pela polícia moral do Irão por ter violado um código de vestuário que exige que as mulheres usem um véu a cobrir a cabeça e os ombros.

De acordo com o último relatório do grupo de Direitos Humanos do Irão, 215 pessoas, incluindo 27 crianças, foram mortas nos protestos em todo o país, desde 17 de outubro.

It feels like a dream to watch this video.



Am I watching a movie?



Young school girls, no older than 10-12, with their headscarves in hand, march confidently down the Iran street while chanting, "women, life, freedom!"#MahsaAmini #ZhinaAmini pic.twitter.com/XcyqnjIhNc — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) October 17, 2022

Um vídeo mostra mesmo três alunas, com cerca de nove anos, a agitarem os seus “hijabs” e a gritarem “mulheres, vida, liberdade”.Em resposta à contestação, as autoridades iranianas invadiram várias escolas por todo o país na semana passada.Num comunicado publicado no domingo, o sindicato dos professores do Irão condenou os ataques “brutais e desumanos” e pediu a renúncia do ministro da Educação, Yousef Nouri.O gesto da atleta foi visto como uma demonstração de apoio às mulheres iranianas que protestam há um mês contra a obrigatoriedade do uso do véu islâmico após a morte de Mahsa Amini.No Instagram, a atleta Elnaz Rekabi disse, na segunda-feira, que estava a regressar ao Irão com o resto da equipa. Por sua vez, a BBC, citando uma fonte próxima, tinha avançado que amigos da atleta não estavam a conseguir contactá-la.A alpinista falou pela primeira vez esta terça-feira, afirmando que o véu caiu por engano. No Instagram, Rekabi disse que "não usar o lenço de cabeça durante a competição em Seul não foi intencional”.

