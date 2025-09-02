Estudantes vindos da Guiné Bissau já foram quase todos libertados
Foto: Nuno Patrício - RTP
Estavam retidos desde sexta-feira no aeroporto de Lisboa. Na segunda-feira à noite havia a informação de que apenas um estava ainda dentro das instalações. Poderá ter saído durante a noite, ainda não há confirmação.
A PSP, que os manteve no aeroporto desde sexta-feira, garante que enquanto estiveram retidos estes estudantes da Guiné Bissau tiveram alimentação, camas e condições de higiene, mas os relatos que chegam dos próprios estudantes e de associações apoio dizem o contrário.