Estudantes vindos da Guiné Bissau já foram quase todos libertados

por Camila Vidal - Antena 1

Foto: Nuno Patrício - RTP

Estavam retidos desde sexta-feira no aeroporto de Lisboa. Na segunda-feira à noite havia a informação de que apenas um estava ainda dentro das instalações. Poderá ter saído durante a noite, ainda não há confirmação.

Estes estudantes - 41 ao todo - entraram em Portugal com vistos de estudante válidos - mas as autoridades portuguesas de imigração exigiram documentação adicional - um termo de responsabilidade, a prova de que tinham meios de subsistência e comprovativo de alojamento.

A PSP, que os manteve no aeroporto desde sexta-feira, garante que enquanto estiveram retidos estes estudantes da Guiné Bissau tiveram alimentação, camas e condições de higiene, mas os relatos que chegam dos próprios estudantes e de associações apoio dizem o contrário.
