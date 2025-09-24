Estudo alerta para o risco de seca extrema nas próximas décadas

"Mais de 753 milhões (de pessoas) da população total, quase 9% da população global atual será exposta à DZD", refere o estudo, destacando que DZD é a sigla para `Day Zero drought´ que significa seca do dia zero, sendo este um momento em que uma região fica sem água potável para distribuição.

Esta é a primeira estimativa conhecida deste tipo e indica que os pontos críticos de escassez de água provavelmente surgirão no Mediterrâneo, no sul de África e em partes da América do Norte nas décadas de 2020 e 2030, segundo a agência de notícias EFE.

O estudo baseado em modelos do Instituto Coreano de Ciências Básicas, na Coreia do Sul, indica que o risco de escassez severa de água devido às alterações climáticas afetará 74% das regiões propensas à seca.

A região do Mediterrâneo seria a zona mais exposta nas áreas urbanas, sendo que a área pode enfrentar momentos severos de seca nos próximos 20 anos.

Dentro das 753 milhões de pessoas afetadas pelo DZD, 467 milhões de cidadãos em áreas urbanas poderão estar vulneráveis à escassez extrema de água se ocorrer um aquecimento de 1,5 graus celsius acima dos níveis pré-industriais.

Os níveis pré-industriais são as condições da temperatura e das concentrações de gases de efeito de estufa na atmosfera antes do início da era industrial.

O norte e o sul de África e partes da Ásia enfrentariam os impactos mais severos nas áreas rurais.

O período de tempo de um DZD para outro é mais curto do que a duração de um DZD, o que prejudica a fase de recuperação e agrava o momento de seca extrema.

O estudo alerta para urgência de criar "estratégias hídricas mais proativas para evitar os impactos sociais graves do DZD".

De acordo com a investigação, devido à crescente gravidade do stresse hidrológico (quando a procura de água é maior do que a quantidade disponível), "14% dos principais reservatórios podem já secar durante os primeiros eventos de seca de dia zero", disse o coautor do estudo Christian Franzke.

A coautora do estudo Vecchia Ravinandrasana disse ainda que as secas de dia zero "já não são um cenário distante" e que já estão a ocorrer.

"Sem adaptação imediata e gestão sustentável da água, centenas de milhões de pessoas provavelmente enfrentarão escassez de água sem precedentes no futuro", indicou Ravinandrasana.