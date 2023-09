Estudo. Antártida está a aquecer mais rápido do que se esperava

Numa das zonas mais vulneráveis da Antártida,. De acordo com o estudo, esse lençol está a aquecer a uma velocidade que é o dobro do que se esperava.e que leva a um aquecimento do continente mais rápido do que no resto do mundo.De acordo com o The Guardian , o estudo foi realizado pelo Laboratório das Ciências do Clima e do Ambiente de França e o Dr. Mathieu Casado, um dos responsáveis, explicou que foram encontradas provas de que a Antártida estava a ser afetada pela “amplificação polar”., explicou Mathieu Casado. Com um tamanho igual ao do México e Estados Unidos combinados, o continente da Antártida tem 23 estações meteorológicas permanentes.O estudo foi publicado na revista científicae revelou queParte do aquecimento da Antártida está a ser mascarado por ventos. A cientista Sarah Jackson, da Universidade Nacional da Austrália, comentou que estas descobertas são “preocupantes”. “Todas as nossas projeções para o aumento futuro do nível das águas do mar estão a usar números mais baixos.”.Os cientistas têm tentado perceber nos últimos dois anos porque é o que nível do mar de gelo na Antártida está tão abaixo do que se esperaria e muitos especulam que os efeitos do aquecimento global está a começar a afetar a região.Kyle Clem, cientista da Universidade de Wellington, na Nova Zelândia, tem estudado nos últimos anos o recorde de temperaturas altas na estação meteorológica do Polo Sul. O cientista explicou que o clima do continente está a mudar devido a ondas naturais, mas este“As implicações deste estudo são de particular importância para considerar mudanças futuras no mar de gelo da Antártica e ecossistemas marinhos e, potencialmente, no aumento do nível do mar”, afirmou Clem.“Se a amplificação polar antropogénica está já a acontecer na Antártida e excede o que simulamos em modelos climáticos, então o aquecimento futuro vai ser maior do que atualmente é projetado”.