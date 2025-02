Estudo aponta China como país que mais investiu no silenciamento de dissidentes na última década

A organização sem fins lucrativos Freedom House encontrou pelo menos 1219 incidentes, levados a cabo por pelo menos 48 governos em mais de 100 países, num período que contemplou os anos entre 2014 e 2024.De acordo com o Guardian , o documento agora apresentado mostra queA diretora da Freedom House, Yana Gorokhovskaia, explicou que estes casos acontecem no centro das democracias.. Penso que isto pode surpreender algumas pessoas porque existe a ideia de que existe um certo nível de proteção e de que os autocratas não alcançam as democracias”., especialmente o envenenamento de Alexander Litvinenko em 2006.. Uma jornalista da BBC Pérsia foi alvo de ameaças de ataques sexuais e uma outra jornalista foi esfaqueada em Londres, perto de casa.De acordo com o estudo apresentado,e é sujeita a constante monitorização.“Os uigures não precisam de ser ativistas para serem um alvo. O grupo é visto como uma ameaça e é por isso que é atacado”.para monitorizar dissidentes. O caso mais conhecido é o de uma“Estamos a ter dificuldades em lidar com a magnitude do que a República Popular da China está a fazer. Está em todo o lado. Está nas redes sociais e na comunicação online. Há ameaças contra as famílias. A China também fez um esforço concertado para expandir acordos de extradição em vários países”, explicou Gorokhovskaia.Os jornalistas são aqueles que estão em maior risco de sofrer campanhas de repressão, com governos autoritários a tentarem controlar a informação publicada.