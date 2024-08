Andrej Isakovic - AFP

A previsão, em Portugal, é que, até ao final do século, as mortes relacionadas com o tempo quente aumentem para mais do dobro do que acontece atualmente.



As ondas de calor vão ser cada vez mais frequentes na Europa, durante as próximas décadas, com graves consequências para a saúde humana.



Por outro lado, as mortes relacionadas com o frio podem diminuir devido à subida das temperaturas.