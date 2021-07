Estudo. Atividade humana está a impulsionar fenómenos de precipitação extrema

Variações naturais do clima, provocadas por fenómenos como El Niño, são um dos fatores que influenciam a pluviosidade. No entanto, cada vez mais estudos têm também vindo a apontar a atividade humana como um dos fatores chave para o aumento de eventos extremos de precipitação em todo o mundo, como inundações e deslizamento de terras.O mais recente estudo sobre este tema, publicado na terça-feira na revista Nature Communications , observou os registos climáticos globais para estudar como a influência antropogénica no clima afetou a precipitação extrema.Tal como é explicado no estudo, o aquecimento global motivado pela atividade humana intensifica o ciclo hidrológico da Terra.explica Gavin Madakumbura, principal investigador do estudo, citado por The Guardian . “”, acrescenta.O estudo sublinha que as projeções futuras de modelos climáticos, que seguem cenários de alterações climáticas, “mostram um aumento robusto na precipitação extrema, a nível global e à escala regional”, sendo que estas mudanças na precipitação extrema podem já se ter tornado evidentes em várias regiões. Este aumento dos períodos de chuva intensa são uma grande ameaça para a sociedade e para o meio ambiente, podendo provocar inundações de grande escala.

Aumento de ocorrências climáticas extremas

O estudo projeta ainda um aumento de ocorrências climáticas extremas provocados pelo aquecimento global.Estas ocorrências extremas são já bem visíveis no planeta. No último ano o mundo assistiu às inundações na Austrália, que desalojaram 18 mil pessoas, e na Indonésia, que provocaram perto de uma centena de mortes. Ao mesmo tempo, os EUA e o Canadá estão a ser alvo de uma onda de calor extremo, tendo sido atingidas temperaturas históricas de quase 50 graus Celsius. O Estado norte-americano da Califórnia enfrenta mesmo a maior seca desde 1977., explicou Sihan Li, investigador da Universidade de Oxford, que não participou no estudo.Para Madakumbura, “é vital identificar as alterações [nos padrões de precipitação] causados pela ação humana, em comparação com as alterações provocadas pela variabilidade natural do clima”. Isso irá permitir-nos “gerir os recursos hídricos e planear medidas de adaptação às mudanças impulsionadas pelas alterações climáticas”.