Estudo constata que colapso da corrente crítica do Atlântico deixou de ser pouco provável



Os cientistas já alertaram anteriormente que o colapso da Amoc deve ser evitado "a todo o custo". Isto deslocaria a faixa de chuvas tropicais da qual milhões de pessoas dependem para cultivar os seus alimentos, mergulharia a Europa Ocidental em invernos extremamente frios e secas de verão, e acrescentaria 50 cm ao nível do mar, que já está em elevação.

Os cientistas identificaram sinais de alerta de um ponto de inflexão em 2021 e sabem que a Amoc já colapsou no passado da Terra.

As temperaturas do ar estão a subir rapidamente no Ártico devido à crise climática, o que significa que o oceano arrefece mais lentamente.