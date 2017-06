Estudo da NASA diz que trovoadas estão cada vez mais na origem de incêndios

Alexandre Brito - RTP 27 Jun, 2017, 09:28 | Mundo

O trabalho realizado por uma universidade de Amesterdão e pela universidade da Califórnia avaliou as causas dos incêndios que atingiram o Canadá em 2014 e o Alasca em 2015.



As conclusões agora reveladas indicam que houve um aumento de dois a cinco por cento ao ano, desde 1975, nos incêndios que começaram por causa de trovoadas.



"Descobrimos que não é apenas uma questão de mais fogos por causa das temperaturas elevadas. A realidade é mais complexa". disse Sander Veraverbeke, da Universidade de Amsterdão. "As temperaturas altas estão também a criar mais trovoadas. Os raios dessas trovoadas é o que tem criado muito mais fogos nestes eventos extremos recentes".



Uma situação que, apontam os investigadores, vai continuar nos próximos tempos. "Prevemos um aumento no número de trovoadas e, consequentemente, mais incêndios nas próximas décadas, resultado das alterações climáticas", afirmou o co-autor do estudo Brendan Rogers.



"Descobrimos uma relação complexa entre clima, trovões, incêndios, carbono e florestas que pode rapidamente alterar a paisagem", afirmou Sander Veraverbeke, da Universidade de Amsterdão. "É fundamental percebermos melhor estas relações para conseguirmos prever melhor a influência do clima nos incêndios, e dos incêndios no clima".