Estudo de think-tank russo conclui que influência de Moscovo no espaço pós-soviético está a diminuir

A Rússia está a perder influência nos antigos países que faziam parte da União Soviética, devido à guerra na Ucrânia e às mudanças geopolíticas. A afirmação é feita pelo think-tank pró-Kremlin Clube de Debates de Valdai.