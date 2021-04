Estudo defende que vespas são essenciais aos ecossistemas e à saúde

Desenvolvido pela University College London (UCL), o estudo, publicado na revista científica Biological Reviews, analisou mais de 500 artigos académicos sobre como estes insetos contribuem para a preservação dos ecossistemas e para novos medicamentos de uso humano.", adiantou Seirian Sumner, investigador do Centro de Biodiversidade e Pesquisa Ambiental da UCL.Segundo os resultados da investigação, que envolveu também a universidade britânica de East Anglia,Tendo em conta que as vespas são os principais predadores de outros insetos, a investigação agora divulgada salienta que as vespas poderão ser "valiosas para a agricultura", nomeadamente no controlo de uma praga específica.", salientou Seirian Sumner.O estudo também analisou a função polinizadora destes insetos, considerada vital para a agricultura, tendo chegado à conclusão de que, num universo de 960 espécies de plantas analisadas, 164 são dependentes das vespas para o processo de polinização.Além destas funções, o estudo da UCL sublinha a importância das vespas no desenvolvimento de medicamentos de uso humano, uma vez que o seu veneno e a sua saliva apresentam propriedades antibióticas.

O veneno de uma determinada espécie -- a vespa de jaqueta amarela -- tem mostrado ser promissor no tratamento do cancro, exemplificam ainda os investigadores.