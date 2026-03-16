Estudo deteta contaminantes de dispositivos eletrónicos em golfinhos de Hong Kong

A equipa, liderada pelo professor associado Yuhe He, identificou nos animais vestígios de monómeros de cristal líquido (LCM, na sigla em inglês), compostos sintéticos utilizados na produção de ecrãs de televisores, computadores portáteis e telemóveis.

Os investigadores analisaram 63 amostras recolhidas de 16 golfinhos-brancos-chineses e 26 botos-sem-barbatana do Indo-Pacífico encontrados entre 2007 e 2021 em várias zonas costeiras de Hong Kong.

Em 88% das amostras foram detetadas concentrações mensuráveis de LCM, sobretudo no tecido adiposo, seguidas pelos músculos e pelo cérebro.

A presença destes compostos no cérebro dos cetáceos foi considerada "alarmante", por se tratar da primeira evidência da capacidade destas substâncias para atravessar a barreira hematoencefálica, mecanismo que protege o sistema nervoso em animais e humanos.

Segundo os investigadores, estas substâncias podem interferir com a replicação do ADN e provocar pressão oxidativa, com possíveis efeitos neurológicos adversos.

O estudo indica que os LCM poderão ter chegado ao mar a partir de aterros de resíduos eletrónicos ou através de águas residuais.

Investigações anteriores do mesmo especialista já tinham identificado concentrações elevadas destes compostos em sedimentos no Porto de Victoria, em Hong Kong, e no estuário do rio das Pérolas.

Ambientalistas atribuem a redução de 76% da população local de golfinhos nas últimas duas décadas - atualmente estimada em cerca de 2.000 exemplares na região - à degradação do habitat e à poluição.

Os cientistas apelaram ao reforço das políticas de controlo sobre os resíduos eletrónicos, incluindo os telemóveis, e à promoção da sua reciclagem.

Desde 2018, Hong Kong implementou um sistema de gestão responsável de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos para travar a eliminação ilegal destes aparelhos em aterros, incluindo televisores, computadores e monitores. No entanto, os telemóveis ainda não estão abrangidos por esta regulação.