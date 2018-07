Estudo: espécies do Ártico afetadas pelo tráfego marítimo

RTP03 Jul, 2018, 17:45 | Mundo

Antigamente as navegações pela zona do Ártico constituíam expedições perigosas. Hoje, com o degelo provocado pelo aquecimento global, torna-se cada vez mais fácil navegar pelas zonas circundantes.



Todos os verões, as calotas de gelo derretem até ao seu “mínimo”, como o designam os cientistas. Entretanto, as temperaturas mais frias regressam, e a extensão de gelo do Ártico volta a aumentar.



O que acontece atualmente é que, devido ao aquecimento global, esses valores “mínimos” permitem maiores aberturas sem gelo. Sem calotas a impedir a navegação, o tráfego marítimo na zona do Ártico intensifica-se, por forma a estabelecer rotas marítimas comerciais mais diretas.



Desde 1979 que a extensão do Ártico é monitorizada por satélite. As imagens da NASA que mostram os “mínimos” de gelo dessa data contrastam com as de 2015, onde é possível ver uma maior abertura nas zonas a este e oeste do Ártico. Estas zonas coincidem com a rota marítima do Nordeste e a Passagem do Noroeste.















Um grupo de cientistas norte-americanos estudou a vulnerabilidade de 80 subespécies, nas quais se contam as espécies de baleia branca, narval, baleia da Gronelândia, foca anelada, morsa, foca-barbuda e urso polar. Estas sete espécies são endémicas do Ártico, ou seja, só se encontram naturalmente nesta região.



O estudo concluiu que das 80 subespécies, 42 foram expostas ao tráfego marítimo feito nas rotas do Nordeste e na Passagem do Noroeste.







Do conjunto de cetáceos, o narval é a espécie mais vulnerável à passagem de navios: encontra-se muito exposto às rotas marítimas e as suas características biológicas tornam-no mais frágil.



