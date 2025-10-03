Estudo estima que IA escreveu 17% das comunicações empresariais e governamentais em 2024

No estudo publicado na quinta-feira na revista Cell Press Patterns, que contem a primeira revisão abrangente do uso da escrita assistida por IA em vários setores da sociedade, os autores observaram "uma tendência consistente e crescente nos últimos dois anos", observou James Zou, investigador da Universidade de Stanford (Estados Unidos) e autor.

No final de 2022, foram disponibilizados publicamente modelos de linguagem de grande escala, um modelo que é agora utilizado regularmente por mais de mil milhões de pessoas em todo o mundo.

Desde então, as empresas, os consumidores e até as Nações Unidas têm utilizado grandes modelos de linguagem baseados em sistemas de IA, como o ChatGPT, que são treinados para criar textos que parecem escritos por humanos.

Para conduzir o estudo, Zou e a sua equipa utilizaram um programa de deteção de IA que tinham desenvolvido anteriormente para investigar a presença de IA em quatro tipos de textos: queixas de consumidores dos EUA, comunicados de imprensa corporativos, comunicados de imprensa da ONU e anúncios de emprego.

Recolheram textos publicados entre janeiro de 2022 e setembro de 2024 de cada um destes domínios e analisaram-nos no programa.

Das mais de 687.000 queixas registadas entre 2022 e 2024 no Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA e analisadas para o estudo, os autores descobriram que aproximadamente 18% destas queixas foram "provavelmente escritas por IA".

Para os comunicados de imprensa corporativos, analisaram o texto publicado em três grandes plataformas de comunicados de imprensa nos EUA: Newswire, PRWeb e PRNewswire, e descobriram que, desde o lançamento do ChatGPT, quase um quarto dos comunicados nesses sites foram gerados por IA.

Em particular, os comunicados de ciência e tecnologia apresentaram a maior taxa de utilização de IA até ao final de 2023.

Para os anúncios de emprego, descobriram que as publicações de grandes empresas no LinkedIn tinham menos probabilidade de serem escritas por IA, mas, após investigarem publicações de empresas mais pequenas, descobriram que os modelos de linguagem mais amplos provavelmente auxiliaram em aproximadamente 10% das publicações.

Em relação aos comunicados de imprensa da ONU escritos em inglês, detetaram um aumento significativo da escrita assistida por IA, de 3% no início de 2023 para mais de 13% no final de 2024.

O estudo concluiu que o conteúdo sinalizado como escrito principalmente por IA aumentou acentuadamente de 1,5% antes do lançamento do ChatGPT em novembro de 2022 para mais de 15% em agosto de 2023.

Depois disso, o crescimento abrandou e a taxa de adoção da IA manteve-se próxima dos 17% em agosto de 2024.

Mas "estas estimativas provavelmente refletem um limite inferior nas taxas reais de adoção", dado que o detetor utilizado não conseguiu diferenciar com precisão os textos que tinham sido editados por humanos, alertou Zou.