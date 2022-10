Estudo identifica combustíveis fósseis como fator de mortalidade humana

Foto: Ivan Bogdanov / Unsplash

O uso de combustíveis fósseis mata. Esta é a conclusão de um estudo divulgado esta quarta-feira, um mês antes do início da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que vai decorrer no Egito.