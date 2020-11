Estudo liderado por Maria Manuel Mota revela como parasitas da malária entram no fígado

De acordo com o estudo, publicado na revista Nature Communications, os parasitas da malária segregam uma proteína, a `EXP2`, que "é necessária para a sua entrada nos hepatócitos" (células do fígado), refere em comunicado o Instituto de Medicina Molecular (IMM) João Lobo Antunes, em Lisboa, onde o trabalho foi conduzido.

O comunicado assinala que a descoberta "abre um novo caminho para estratégias antimaláricas profiláticas", permitindo "bloquear ou diminuir a infeção do fígado", onde os parasitas se multiplicam antes de regressarem à corrente sanguínea e infetarem os glóbulos vermelhos.

Os parasitas do género `Plasmodium`, na origem da malária, uma doença que "infeta anualmente mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo" e que pode ser fatal, transmitem-se pela picada de uma fêmea do mosquito `Anopheles` infetada.

Numa etapa inicial, os parasitas alojam-se no fígado e infetam os hepatócitos.

O grupo de investigação do IMM liderado por Maria Manuel Mota, diretora-executiva do instituto e especialista no estudo da malária, descobriu que os parasitas `Plasmodium`, ao secretarem a proteína EXP2, criam poros na membrana externa dos hepatócitos, tornando-os permeáveis à infeção.

"Se imaginarem o hepatócito como uma casa, os parasitas estão a partir uma janela - com as proteínas EXP2 - para ativar o sistema de alarme dos hepatócitos", explica João Mello-Vieira, aluno de doutoramento e primeiro autor do estudo, citado no comunicado do IMM.

Já se sabia qual o papel da `EXP2` na "fase sanguínea" da infeção, mas desconhecia-se a sua função na infeção do fígado.

A equipa admite, como hipótese, que a proteína "facilita a invasão" dos parasitas maláricos, que na fase hepática da infeção têm o nome de esporozoítos, nas células do fígado por interação com uma outra proteína, a esfingomielinase ácida, envolvida no processo de reparação celular.

"Se bloquearmos a principal enzima humana envolvida neste processo de reparação, a esfingomielinase ácida, podemos reduzir a invasão dos hepatócitos pelos esporozoítos", sustenta a bióloga Vanessa Zuzarte Luís, coautora do estudo, citada no mesmo comunicado.

No futuro, segundo adiantou a investigadora à Lusa, será "interessante perceber exatamente como é que esta proteína do parasita interage com a célula hospedeira e qual a dinâmica de interação em relação ao processo de invasão e perceber o que acontece imediatamente após a entrada do parasita na célula, uma vez que a proteína EXP2 desaparece imediatamente depois".

No estudo foram usados ratinhos infetados, culturas de células e linhagens (geneticamente modificadas) de `Plasmodium berghei`, a espécie que causa a malária em alguns roedores e habitualmente utilizada como modelo para a investigação da malária humana.

Também foram usadas, para efeitos de observação, técnicas de microscopia eletrónica e de fluorescência.

No comunicado, Maria Manuel Mota sintetiza a relevância do estudo feito pelo IMM, em colaboração com a universidade australiana Deakin: "Se conseguirmos bloquear as proteínas do parasita ou o processo de reparação das membranas da célula a ser invadida, poderemos prevenir a infeção do fígado por estes parasitas, prevenindo a malária antes que possa existir algum dano. Se conseguirmos bloquear a ação da EXP2, poderemos igualmente afetar o desenvolvimento do parasita na fase seguinte de infeção, no sangue".