Estudo. Luz azul dos telemóveis acelera cegueira

RTP13 Ago, 2018, 11:13 | Mundo

“Estamos constantemente expostos à luz azul, a córnea e a lente do olho não conseguem bloqueá-la nem refleti-la ”, disse Ajith Karunarathne, professor de química e bioquímica na Universidade de Toledo, ao The Guardian.



“Não é nenhum segredo que a luz prejudica a visão e danifica a retina. A nossa investigação mostra como é que isso acontece e esperamos que posso levar a novas terapias para retardar a degeneração macular”, acrescentou o professor. Cerca de 2,4 por cento da população adulta no Reino Unido é afetada pela degeneração macular.



Embora não cause cegueira total, prejudica atividades do dia-a-dia como ler e reconhecer pessoas.



Segundo o jornal britânico The Independent, este tipo de problema é causado pela morte de células na retina, sensíveis à luz. Essas células precisam de moléculas que se transformam em vitamina E.



A molécula alfa-tocoferol – vitamina E - é um antioxidante natural presente nas membranas celulares, que impede que as células na retina morram.



No entanto não oferece proteção ao envelhecimento das pessoas ou às pessoas com sistemas imunológicos mais frágeis.



Os investigadores descobriram que a exposição à luz faz com que a retina tenha várias reações, o que leva à criação de moléculas tóxicas nas células fotorreceptoras – ou seja, quando mortas, não se regeneram no olho. Em comparação com outras cores, a luz azul causa mais danos aos olhos.



“A toxicidade gerada pela retina em relação á luz azul é universal, ou seja, pode matar qualquer tipo de célula”, disse o professor Karunarathne.



Kasun Ratnayake, um dos estudantes de doutoramento que esteve envolvido no estudo, explicou: “As células fotorreceptoras não se regeneram no olho. Quando estão mortas, é para sempre. (…) Se colocarmos uma luz azul na retina, ela mata as células fotorreceptoras à medida que a molécula da membrana se dissolve”.



O perito aconselhou ainda o uso de óculos de sol que filtrem os raios ultravioleta (UV) e a luz azul, e que evitem usar os dispositivos às escuras.