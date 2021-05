Estudo. Mistura de vacinas aumenta efeitos colaterais ligeiros

“É uma descoberta intrigante e que não esperávamos”, afirmou Matthew Snape, chefe da investigação à BBC. O estudo Com-Vac, que foi lançado em fevereiro, serviu para confirmar se uma dose diferente da segunda pode dar maior e mais prolongada imunidade, mais proteção contra as novas variantes ou simplesmente permitir que os centros de vacinação troquem as vacinas em caso de falha no abastecimento.

As províncias canadianas de Ontário e Québec já revelarem que estão a planear brevemente misturar vacinas.

No estudo, liderado pela Universidade de Oxford, participaram 830 voluntários com mais de 50 anos. Os resultados completos devem ser conhecidos em junho. Mas os preliminares já foram publicados na revista cientifica Lancet.“As mesmas diferenças aplicam-se a outros sintomas, como calafrios, fadiga, dor de cabeça, indisposição e dores musculares”, acrescentou Matthew Snape.Em abril, o estudo foi alargado com a participação de mais 1050 voluntários para testar combinações das vacinas Moderna e Novavax com as da AstraZeneca e Pfizer.