Estudo. Mortes por covid-19 serão três vezes superiores a números oficiais

Até 31 de dezembro de 2021, a covid-19 terá provocado a morte a 18,2 milhões de pessoas em todo o mundo, um valor que é mais do triplo do que os dados dos governos e autoridades de saúde, revela um estudo publicado na revista científica Lancet lê-se no artigo, realizado em colaboração internacional entre 97 cientistas de 20 instituições diferentes.Segundo a investigação, as taxas de mortes em excesso variaram amplamente entre regiões, embora o número de óbitos resultantes da pandemia tenha sido muito maior, particularmente, no sul da Ásia e na África Subsaariana do que os registos oficiais indicam.", adiantam as conclusões da investigação.A nível nacional,. Só estes

As maiores taxas estimadas de mortes em excesso registaram-se na América Latina (512 mortes por 100 mil habitantes), Europa Oriental (345 mortes), Europa Central (316), África Subsaariana do Sul (309) e América Latina Central (274). Por outro lado, os dados publicados indicam que alguns países tiveram menos mortes do que o esperado com base nas tendências de mortalidade em anos anteriores, caso da Islândia (48 mortes a menos por 100 mil), a Austrália (38 mortes) e Singapura (16).





Morte por covid-19 é diferente de morte com covid-19

Esta análise foi feita com base em dados de 191 países sobre "óbitos excedentes", ou seja, a quantidade de mortes que terão ocorrido entre 2020 e 2021, comparada com a quantidade de mortes que estava prevista. Para criar um parâmetro de comparação, os cientistas estabeleceram como linha de base os dados de mortalidade dos 11 anos anteriores à pandemia, sem contar com eventos de grande mortalidade como guerras e situações semelhantes., afirmam os autores, que acrescentam queOs autores acrescentam que serão necessárias mais investigações para conseguir distinguir a proporção de excesso de mortalidade causada diretamente pela infeção provocada pelo SARS-CoV-2 e as causas de morte como consequência indireta da pandemia., adiantou Haidong Wang, do Institute for Health Metrics and Evaluation e autor principal do estudo.A covid-19 provocou pelo menos 6.011.769 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France Presse.