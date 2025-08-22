Estudo mostra que vagas de calor têm impacto cada vez maior em trabalhadores mais expostos
Raghed Waked - Reuters
A Organização Mundial de Saúde e a organização meteorológica mundial estiveram a estudar os dados de 50 anos sobre o impacto do calor no trabalho. As conclusões foram publicadas esta sexta-feira.
O estudo conclui que a produtividade - por causa do calor - desce dois a três por cento por cada grau acima dos 20 graus centígrados.
Além do impacto medido do calor no trabalho, o relatório aponta medidas para as empresas e para os serviços públicos de saúde porem em prática.