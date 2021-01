Estudo prevê que Covid-19 seja "constipação leve" em dez anos

Neste momento, o novo coronavírus é uma ameaça significativa por não ser familiar ao nosso sistema imunitário, que ainda não foi treinado para o combater. No entanto,Nessa altura, os adultos tornar-se-ão mais resistentes ao SARS-CoV-2 e o vírus deverá produzir uma infeção assintomática na maioria dos casos. Com as crianças a situação é diferente: por estarem constantemente expostas a vírus que são novos aos seus corpos, têm mais dificuldade em combatê-los.Ainda assim, o estudo publicado na revistasugere que, e até nesse caso, não deverá ser motivo de preocupação: os sintomas serão semelhantes aos de uma "constipação leve".Nessa altura – estimada para daqui a dez anos – o SARS-CoV-2 tornar-se-á endémico, ou seja, será uma patologia que circula a níveis baixos e apenas raramente provoca doença grave. explicou aoJennie Lavine, principal autora do estudo.“Por isso, o importante é tornar toda a gente exposta pela primeira vez à vacina o mais rápido possível”, recomendou. Se a vacinação fosse extremamente eficiente em todo o mundo, o prazo para chegarmos a um estado endémico poderia ser tão breve como um ano, ou até seis meses. Mas esse cenário não é realista.Para além da rapidez da propagação do vírus e da vacinação, há ainda um terceiro fator: o tempo durante o qual alguém fica imune à Covid-19 depois de ter sido infetado ou de ter recebido a vacina. clarificou Lavine ao espanholOs autores do estudo basearam-se num modelo matemático que reproduz a propagação do vírus e concluíram que o estado endémico deverá ser alcançado dentro de uma década, no máximo., avançou Lavine. As conclusões do estudo foram já apoiadas por peritos independentes especialistas em evolução viral e imunologia.

SARS-CoV-2 será “como o sarampo”

Para além do SARS-CoV-2, os autores deste estudo observaram seis outros coronavírus em busca de pistas sobre o destino da atual pandemia. Um dos coronavírus estudados foi o que provoca a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave), outro deles é o que causa a MERS (Síndrome Respiratória do Médio Oriente), e os restantes quatro provocam apenas a gripe comum.Os quatro vírus da gripe comum são endémicos, provocando apenas sintomas ligeiros. Já os vírus que provocam a SARS e a MERS podem deixar os pacientes gravemente doentes. A diferença é que os primeiros estão já difundidos entre a população, enquanto os últimos nunca se espalharam largamente.Segundo o estudo,, o que é um bom sinal.A primeira infeção com a gripe comum costuma ocorrer, em média, entre os três e os cinco anos de idade. Depois disso, as pessoas são infetadas uma e outra vez no decorrer dos anos, aumentando a imunidade e mantendo o vírus em circulação sem ficarem seriamente doentes.Muitos especialistas acreditam que será este o futuro do novo coronavírus. Alguns chegam mesmo a compará-lo com o sarampo:, considerou aoo virologista Shane Crotty.