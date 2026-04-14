Estudo prevê que quase dois mil milhões de pessoas terão doenças metabólicas do fígado até 2050

Este aumento deve-se, principalmente, ao crescimento da população mundial em combinação com mudanças no estilo de vida, como o aumento da obesidade e dos níveis de açúcar no sangue.

África e o Médio Oriente com taxas mais elevadas

No Reino Unido, por exemplo, a taxa de prevalência aumentou 33 por cento entre 1990 e 2023, sendo o maior aumento na Europa ocidental.

Um estudo agora publicado na revista científica The Lancet sugere que 1,8 mil milhões de pessoas serão afetadas por doenças metabólicas do fígado até 2050, o que representa um aumento de 42 por cento face a 2023.Os resultados, provenientes do estudo sobre a carga global de doenças, lesões e fatores de risco, publicado na, estimam queDe acordo com o estudo, em 2023, a doença foi mais comum em homens do que em mulheres e apresentou as maiores taxas de prevalência em adultos mais velhos, com idades entre 80 e 84 anos. No entanto, o maior número de pessoas afetadas era mais jovem – por volta dos 35 a 39 anos em homens e 55 a 59 anos em mulheres.Os níveis elevados de açúcar no sangue foram o principal fator determinante dos problemas de saúde relacionados com a MASLD em todo o mundo, seguidos por IMC elevado e tabagismo, evidenciando fortes ligações com diabetes tipo 2 e obesidade.No entanto, houve aumentos acentuados no número de pessoas afetadas em países de todo o mundo.O estudo constatou, porém, que, embora o número de pessoas afetadas pela doença tenha aumentado, o impacto geral na saúde – medido em anos perdidos devido à doença ou morte – permaneceu estável.Muitas pessoas não apresentam sintomas, mas podem sentir cansaço extremo ou desconforto abdominal quando a doença já está presente.