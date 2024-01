Estudo. Solidão e isolamento entre pessoas obesas podem aumentar risco de morte

, refere o estudo publicado segunda-feira na revista académica norte-americana JAMA Network Open.Este estudo contou com um total de 398.972 participantes, dos quais 93.357 (o equivalente a 23,4 por cento) sofriam de obesidade. Os investigadores acompanharam o historial médico dessas pessoas entre março de 2006 e novembro de 2021.Ao longo desse período,. Entre pessoas não obesas, o número foi apenas 9 por cento mais baixo.“Os nossos resultados indicam que um maior controlo deste isolamento e solidão pode atenuar o excesso de risco de mortalidade relacionada com a obesidade”, refere o documento.

A amostra de quase 400 mil participantes foi retirada da base de dados biomédica britânica BioBank.

Segundo os investigadores,, como o consumo de álcool, falta de atividade física ou má alimentação.Concluíram, portanto, que “um nível mais baixo de isolamento social ou solidão está associado a uma redução do risco de mortalidade por qualquer causa entre pessoas com obesidade, e a melhoria do isolamento social e da solidão atenuou o excesso de risco de mortalidade relacionada com a obesidade”.

Os investigadores recordam ainda que a epidemia da obesidade “é uma preocupação crescente a nível global”, com os países de maiores rendimentos a registarem cerca de 30% de população obesa.



Uma em cada quatro pessoas sente-se sozinha



Esta doença tem sido frequentemente referida como “relacionada com o excesso de risco de mortalidade por todas as causas, assim como mortalidade por doenças cardiovasculares e por cancro”.“Até à data, a alimentação e o estilo de vida são o maior foco na prevenção de doenças relacionadas com a obesidade”, disse à CNN Lu Qi, um dos principais autores do estudo.Em outubro do ano passado, um outro estudo indicava quecom mais de 15 anos em todo o mundo dizia sentir-se “muito” ou “bastante” sozinha.Meses antes, em junho, investigadores concluíram que as pessoas que se sentiam socialmente isoladas tinham 32 por cento mais hipóteses de morrer mais cedo.