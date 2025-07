Estudo sugere que a origem da Lua poderá ser a origem da vida na Terra

O estudo, divulgado recentemente pela revista científica Icarus, é coassinado pelo astrofísico português Pedro Machado, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

Em declarações hoje à Lusa, o investigador disse que o trabalho apresenta "um caminho novo para entender a evolução da Terra" e como podem ter chegado ao planeta "os componentes necessários" para garantir a sua habitabilidade.

O corpo rochoso em causa chama-se Theia.

Já se sabia que Theia terá embatido na Terra quando o planeta ainda estava a formar-se e que fragmentos resultantes desse impacto deram origem à Lua.

O que é novo - e é o que defendem Pedro Machado e restante equipa - é que este grande corpo rochoso se terá formado na envolvência de Júpiter, maior planeta do Sistema Solar, e que provavelmente tinha uma "grande quantidade de água" e de elementos químicos essenciais, como carbono, à semelhança de luas de Júpiter como Europa.

"A probabilidade é altíssima", sustentou o também docente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que, juntamente com os coautores Duarte Branco, seu aluno, e Sean N. Raymond, astrónomo norte-americano do Laboratório de Astrofísica de Bordéus, em França, suporta a tese com base em estudos de modelação da formação e evolução do Sistema Solar.

Segundo Pedro Machado, especialista no estudo de atmosferas planetárias, a Terra tem um grande reservatório de água no manto - camada intermédia do interior - que não pode ser explicável pela teoria de que cometas ou pequenos asteroides "transportaram" água para o planeta.