Estudo. Uso de hidroxicloroquina contra a covid-19 aumenta o risco de morte

Um estudo da Universidade de Harvard diz que a utilização do medicamento anti-malária para tratamento da covid-19 pode aumentar o risco de morte. O Presidente dos Estados Unidos está a tomar hidroxi-cloroquina de forma preventiva e defendeu sempre o uso do medicamento.