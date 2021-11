Etiópia. Conflito em escalada com aliança de rebeldes a montar cerco à capital

Nove fações antigovernamentais na Etiópia anunciaram, nas últimas horas, que se juntaram para formar uma aliança, numa altura em que aumentam os receios de que os dissidentes tentem derrubar o Governo central e invadam a capital etíope, Adis Abeba.



"Temos o prazer de anunciar a criação da Frente Unida das Forças Federalistas e Confederalistas da Etiópia", declarou Admassu Tsegaye, representante do Movimento Democrático Agew, durante a cerimónia de assinatura da coligação, em Washington. "Esta frente é composta por forças que lutam contra o regime genocida na Etiópia".



- que tem estado na linha da frente do conflito -,, grupo armado de etnia Oromo que já tinha formado uma aliança com a TPLF, e– organizações que têm como origem várias regiões (Gambella, Afar, Somali e Benishangul) e grupos étnicos (Agew, Qemant, Sidama) que compõem a Etiópia e que, em tempos, já foram rivais., declararam num comunicado, acrescentando que, afirmou Berhane Gebrechristos, ex-ministro etíope dos Negócios Estrangeiros e membro das Forças do Tigray, na conferência em Washington, nos Estados Unidos.

"Definitivamente, temos de mudar a Etiópia antes que a Etiópia caia", continuou Gebrechristos, que confirmou que a nova coligação antigovernamental não reconhece legitimidade ao Governo de Abiy e pretende estabelecer acordos de transição no sentido de alcançar "um futuro democrático" para o país.



Frente Unida é "golpe publicitário"

O Governo já reagiu à notícia da formação da aliança antigovernamental e considera que se trata de "um golpe publicitário", sendo que - sublinha - alguns dos grupos envolvidos na Frente Unida "não são organizações que realmente tenham algum poder".



"A abertura do espaço político há três anos deu oportunidade aos opositores de resolverem as suas diferenças nas urnas, em junho de 2021", escreveu Billene Seyoum, porta-voz do primeiro-ministro etíope, em resposta à Frente Unida.

PM @AbiyAhmedAli & his administration remain committed to the stability and growth of #Ethiopia . Dispensing Constitutional responsibilities to avert the threat of terrorist and insurgent groups that have chosen to take up arms over partaking in democratic processes remain key. 🇪🇹

Autoridades etíopes pedem apoio a antigos membros das forças armadas

O procurador-geral da Etiópia, Gedion Timothewos, afirmou em videoconferência, esta sexta-feira,. Segundo o mesmo,para prevenir caso os insurgentes tentem "criar confusão" na capital ou noutras cidades do país.Timothewos assegurou ainda queContudo, o Guardian avança que a população está a preparar-se e a correr aos supermercados para comprar produtos alimentares e bens essenciais em massa. Segundo a Efe, na capital etíope, dezenas de residentes formaram filas em mercados e lojas de comida para se abastecerem de alimentos básicos e outros artigos de primeira necessidade e procuram aprovisionar também bilhas de gás.A criação da Frente Unida é o mais recente desenvolvimento num conflito que dura há um ano. Poucas horas depois do anúncio da coligação dos nove grupos armados anti-governamentais, o Exército etíope apelou aos antigos membros das forças armadas para que se mobilizem e contribuam com os seus conhecimentos e experiência para combater os rebeldes da região do Tigray que se aproximam de Adis Abeba., declarou o Exército etíope na sua página da rede social Facebook.Já na segunda-feira, Abiy Ahmed pediu a todos os cidadãos etíopes residentes na capital que "abandonassem temporariamente" os seus assuntos diários e "colocassem todas as armas e todas as energias" ao serviço da guerra contra a TPLF., anunciou na altura Kenea Yadeta, chefe do Escritório de Administração de Paz e Segurança de Adis Abeba.Perante os avanços dos dissidentes, o primeiro-ministro da Etiópia pediu unidade e cooperação na luta contra a TPLF, argumentando que "a vitória é possível se a força total do país for colocada contra os rebeldes".Os rebeldes anunciaram, no início desta semana, que tinham tomado o, tendo o Governo central respondido com a declaração de estado de emergência em todo o país, numa fase inicial por seis meses. Entretanto,, onde se juntou aos combatentes da OLA - as forças do Tigray aliaram-se em agosto a combatentes rebeldes de etnia oromo reunidos no Exército de Libertação Oromo (OLA), que afirmou na quarta-feira que a capital poderá cair dentro de semanas.Todavia, o Governo etíope nega qualquer avanço rebelde e disse, na quinta-feira, que não iria recuar nesta "guerra existencial"., afirmou o Ministério etíope da Informação, numa declaração publicada na rede social Facebook, dias após as forças da TPLF afirmarem a intenção de avançar sobre a capital.Ambos os lados continuam a ignorar os apelos dos Estados Unidos, da União Europeia e da comunidade internacional para um cessar-fogo e dialogarem entre si para negociar a paz.Após um ano de conflito, que começou a 3 de novembro de 2020, milhares de pessoas foram mortas, cerca de dois milhões estão deslocadas internamente no Tigray e pelo menos 75.000 etíopes fugiram para o vizinho Sudão, de acordo com números oficiais. Além disso, quase sete milhões de pessoas enfrentam uma "crise de fome" no norte da Etiópia, de acordo com o Programa Mundial Alimentar.