Amani tem acompanhado a guerra à distância. Viu na televisão o prédio destruído onde vivia a família, e o corpo do pai a ser retirado do interior.





Perdeu o pai, a mãe e dois irmãos num bombardeamento.





No meio do desespero e de uma dor infinita, ela, que normalmente não quer falar, precisou de pôr tudo cá para fora, numa conversa com a jornalista Cristina Borges. Palavras que valem mais do que mil imagens.