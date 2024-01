EUA abatem míssil disparado pelos Houthis contra navio de guerra norte-americano

On Jan. 14 at approximately 4:45 p.m. (Sanaa time), an anti-ship cruise missile was fired from Iranian-backed Houthi militant areas of Yemen toward USS Laboon (DDG 58), which was operating in the Southern Red Sea. The missile was shot down in vicinity of the coast of Hudaydah by… pic.twitter.com/jftZHQhA2e — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

“A 14 de janeiro, aproximadamente às 16h45 (hora de Sanaa, capital do Iémen),, que operava no sul do Mar Vermelho”, anunciou, na rede social X, o Comando Central dos Estados Unidos.Ainda segundo o Centcom, “o míssil foi abatido nas proximidades da costa de Hudaydah por caças norte-americanos” e “não foram registados feridos ou danos”.Este é o primeiro ataque dos Houthis reconhecido pelos EUA depois de Washington e Londres, em conjunto com forças de outros países, bombardearem na sexta-feira e no sábado posições dos rebeldes em resposta aos ataques a navios mercantes no Mar Vermelho.

Ainda no domingo, os Houthis tinham dito que observaram aviões norte-americanos a sobrevoar a área próxima ao espaço aéreo e às zonas costeiras do Iémen.





O porta-voz dos Houthis, Mohammed Abdulsalam, descreveu a atividade dos aviões "inimigos" como uma violação flagrante da soberania nacional.

Após os acontecimentos de domingo, não é claro se é esperada alguma retaliação dos EUA, embora o presidente Joe Biden tenha dito anteriormente que "não vai hesitar em tomar medidas adicionais para proteger" o povo norte-americano "e o livre fluxo do comércio internacional, caso seja necessário".

Ameaças de resposta "forte"



O abate do míssil pelos EUA foi, assim, o mais recente incidente no Mar Vermelho, ondecercados pelas forças israelitas na Faixa de Gaza.Em consequência, têm-se registado vários ataques aéreos norte-americanos e britânicos contra alvos Houthis no Iémen, originando ameaças de uma resposta "forte" por parte dos mesmos e aumentando as preocupações sobre o alargamento do conflito no Médio Oriente.As forças de Telavive conduzem uma ofensiva em grande escala contra o Hamas, em retaliação ao massacre em 7 de outubro perpetrado pelo movimento islamita, que fez 1.139 mortos, na maioria civis, segundo o mais recente balanço das autoridades israelitas., de acordo com o último balanço das autoridades locais, e cerca de 1,9 milhões de deslocados (cerca de 85% da população), segundo a ONU, mergulhando o enclave palestiniano sobrepovoado e pobre numa grave crise humanitária.



c/ agências