EUA. ABC cancela emissão de entrevista a candidato democrata após ameaça da Comissão de Comunicações





O apresentador referiu que sempre entrevistou “os americanos que se candidatam a cargos públicos”, sem distinções, ao longo de mais de 20 anos de programa, mas que, “por alguma razão, algo mudou”.





Em fevereiro também estava prevista uma entrevista a James Talarico no “The Late Show”, transmitido pela CBS, que acabou por ser cancelada e transmitida unicamente no YouTube, por ordem dos advogados da emissora.





Talarico é o candidato democrata pelo estado do Texas e concorre contra o procurador-geral republicano Ken Paxton. A disputa poderá decidir o controlo do Senado dos Estados Unidos.

A eleição está agendada para 3 de novembro.



Em janeiro deste ano, a FCC referiu que os programas de entrevistas televisivos não são considerados “autênticos” conteúdos informativos e exigiu que as emissoras passassem a conceder o mesmo tempo de antena entre candidatos ao mesmo cargo.



Foi, no entanto, a própria FCC que permitiu, em 1996, a isenção dessas regras aos programas de entrevistas diurnos e noturnos, atribuída primeiramente ao “Tonight Show”, de Jay Leno.



A tensão entre a ABC e a FCC não é de agora e tem crescido desde o mês passado, quando a emissora televisiva processou a agência por violação da Primeira Emenda da Constituição norte-americana, que proíbe a restrição à liberdade de expressão.



“Através da Comissão Federal de Comunicações, a Administração lançou uma campanha de retaliação contra a ABC por uma única razão: desaprova o que a ABC transmite”, alega a queixa.



Em resposta, Brendan Carr, presidente da comissão, negou as acusações: “Responsabilizar uma emissora pelas suas obrigações de interesse público e pelas suas obrigações legais não constitui uma violação dos seus direitos ao abrigo da Primeira Emenda”.

A entrevista será transmitida no YouTube, esta quinta-feira, e não durante a emissão do programa de entrevistas de Kimmel, devido a alegadas ameaças da Comissão Federal de Comunicações (FCC), liderada pelo Partido Republicano., afirmou o apresentador no “” de quarta-feira.