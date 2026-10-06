EUA acusam China de pressionar deputados guatemaltecos durante visita de MNE de Taiwan

EUA acusam China de pressionar deputados guatemaltecos durante visita de MNE de Taiwan

Os Estados Unidos alertaram esta segunda-feira que a China exerceu pressão sobre vários deputados do Parlamento Centro-Americano (Parlacen) durante a recente visita à Guatemala do chefe da diplomacia de Taiwan, Lin Chia-lung.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Mariano Macz - Reuters

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A embaixada dos Estados Unidos na Guatemala afirmou através dos canais oficiais que houve "coação" por parte da China sobre deputados de diferentes nacionalidades para impedir que se reunissem com o governante taiwanês.

"Todos devemos abrir os olhos. A influência maligna da China já está aqui", afirmou a Embaixada dos Estados Unidos na Guatemala.

"Pressionar deputados centro-americanos para que decidam com quem se podem reunir não é cooperação. É coação. Não podemos fechar os olhos", acrescentou a representação consular.

Chia-lung visitou a Guatemala na semana passada para reforçar as relações entre Taiwan e a Guatemala, numa viagem oficial em que as partes discutiram sobre transportes elétricos, telecomunicações e possíveis investimentos de Taiwan em território guatemalteco.

A visita do chefe da diplomacia taiwanês visava dar continuidade aos compromissos assumidos em 2025, na sequência da reunião entre o Presidente Bernardo Arévalo de León e as autoridades de Taiwan, durante uma visita do mandatário a Taipé.

A Guatemala faz parte do restrito grupo de doze países que mantêm relações diplomáticas oficiais com Taiwan, uma posição através da qual o Executivo guatemalteco reafirma o seu apoio a Taipé face à pressão da China.

Dos doze países com os quais a Taiwan mantém relações diplomáticas, sete situam-se na América Latina e nas Caraíbas: Paraguai, Guatemala, Belize, Haiti, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia e São Cristóvão e Neves.

Nos últimos anos, a ilha perdeu o reconhecimento de vários países da região, entre os quais o Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicarágua e Honduras, que estabeleceram relações com Pequim.

A China considera Taiwan uma "parte inalienável" do seu território e exige que os países com os quais estabelece relações diplomáticas rompam previamente os seus laços oficiais com Taipé.

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