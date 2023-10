EUA acusam chineses de "envenenarem população norte-americana com fentanil"

"Estamos aqui hoje para deixar uma mensagem em nome do governo dos Estados Unidos., afirmou na terça-feira o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, aos jornalistas.





As autoridades norte-americanas acusam uma rede sediada na China de ser responsável pela produção e distribuição de precursores de fentanil, metanfetamina e MDMA. Acrescentam que as empresas da cadeia que fornecem fentanil utilizam endereços falsos e rótulos incorretos para escapar à deteção.





“Sabemos que esta rede inclui os líderes dos cartéis, os seus traficantes de drogas, os seus branqueadores de dinheiro, os seus operadores de laboratórios clandestinos, as suas forças de segurança, os seus fornecedores de armas e os seus fornecedores de produtos químicos”, adiantou Garland. O Departamento do Tesouro também sublinhou que a rede tem capacidade de sintetizar quantidades de vários milhares de quilogramas de precursores de fentanil, metanfetamina e MDMA e outros produtos químicos ilícitos.





Os precursores do fentanil são produtos químicos usados ​​para fabricar o poderoso opioide sintético, que as autoridades dos EUA acreditam ser o responsáveis pelo aumento nas mortes por overdose, nos últimos anos.



O fentanil é um opioide usado como analgésico ou sedativo que está a atingir grandes proporções da crise das drogas no país.





“Sabemos que esta cadeia global de fornecimento de fentanil, que termina com a morte de norte-americanos, muitas vezes começa com empresas químicas na China”, acrescentou. Em 2022, a droga foi associada a um registo histórico de 109.680 mortes.







Rostos de consumidores de fentanil que morreram por overdose. Memorial em Nova Iorque | Shannon Stapleton - Reuters Rostos de consumidores de fentanil que morreram por overdose. Memorial em Nova Iorque | Shannon Stapleton - Reuters



O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a aplicação de medidas contra o que apelidou de “rede baseada na China responsável pela fabricação e distribuição” de precursores do fentanil e de uma série de outras drogas ilegais.







A Reuters refere 28 sanções, a BBC aponta 25.. O Governo Federal pretende, desta forma, conter as importações da droga.O Departamento de Justiça norte-americano divulgou também acusações dirigidas a oito empresas chinesas e 12 dos seus funcionários de crimes relacionados com a produção de fentanil e metanfetamina, a distribuição de opiáceos e as vendas resultantes de precursores químicos.Ainda ninguém foi detido, explicou Garland, que acrescentou que o Governo chinês não trabalhou com as autoridades dos EUA nas investigações.

Reação do lado da China

Liu Pengyu, porta-voz da embaixada da China em Washington, já veio dizer que Pequim condena veementemente as medidas sancionatórias, reiterando que o Governo chinês assume uma posição firme no combate ao narcotráfico.

"Os EUA, no entanto, em desrespeito à boa vontade da China, têm usado a China como bode expiatório através de táticas de sanções, difamação e calúnia. Isto corroeu seriamente os alicerces da cooperação China-EUA no combate ao narcotráfico", acrescentou Liu.

Tráfico via México

O anúncio de terça-feira ocorreu um dia antes de Garland viajar para o México com outras autoridades norte-americanas.





As autoridades dos EUA também argumentam que outros carregamentos que chegam ao território tem proveniência do México e identificam "o poderoso cartel mexicano de drogas de Sinaloa" como fornecedor dos produtos químicos para fabricar fentanil.





No encontro entre Garland e autoridares mexicanas, prevê-se que o tráfico de fentanil seja um assunto a ser discutido.