EUA acusam migrante deportado por engano de transportar pessoas ilegalmente para o país

Kilmar Abrego Garcia, cuja deportação por engano para El Salvador se tornou um ponto de inflamação política na intensificação da aplicação da imigração pela administração Trump, estava a ser devolvido aos Estados Unidos para enfrentar acusações criminais relacionadas com o que a administração Trump disse ser uma operação maciça de contrabando de seres humanos que trouxe imigrantes para o país ilegalmente.

Espera-se que seja processado nos Estados Unidos e, se for condenado, será devolvido ao seu país de origem, El Salvador, após a conclusão do processo, disseram as autoridades na sexta-feira.

"É assim que a justiça americana opera", afirmou a procuradora-geral hoje Pam Bondi, ao anunciar o retorno de Abrego Garcia e as acusações criminais.

As acusações resultam de uma paragem de um veículo em 2022, em que a Polícia Rodoviária do Tennessee suspeitou que ele estivesse envolvido em tráfico de seres humanos. Um relatório divulgado pelo Departamento de Segurança Interna em abril afirma que nenhuma das pessoas no veículo tinha bagagem, embora listassem o mesmo endereço de Abrego Garcia.

Abrego Garcia nunca foi acusado de nenhum crime, enquanto os agentes o deixaram seguir viagem apenas com um aviso sobre uma carta de condução caducada, de acordo com o relatório do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla inglesa).

O relatório diz que ele estava a viajar do Texas para Maryland, via Missouri, para trazer pessoas para realizar trabalhos de construção.

Em resposta à publicação do relatório em abril, a mulher de Abrego Garcia afirmou num comunicado que ele transportava por vezes grupos de trabalhadores entre locais de trabalho, "pelo que é perfeitamente plausível que tenha sido mandado parar enquanto conduzia com outros no veículo. Ele não foi acusado de nenhum crime ou citado por qualquer infração".

A administração Trump tem divulgado as interações de Abrego Garcia com a polícia ao longo dos anos, apesar da falta de acusações criminais correspondentes, enquanto enfrenta uma ordem judicial federal e apelos de alguns no Congresso para devolvê-lo aos EUA.

No mês passado, as autoridades do Tennessee divulgaram o vídeo de uma paragem de trânsito em 2022.

As imagens da câmara de vigilância mostram uma troca de palavras calma e amigável entre os agentes da Patrulha Rodoviária do Tennessee.

Os agentes discutiram então entre si as suas suspeitas de tráfico de seres humanos porque nove pessoas estavam a viajar sem bagagem.

Um dos agentes disse: "Ele está a transportar estas pessoas por dinheiro". Outro disse que tinha 1.400 dólares num envelope.

O advogado de Abrego Garcia, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmou numa declaração após a divulgação das imagens, em maio, que não via provas de crime nas imagens divulgadas.

"Mas a questão não é a paragem de trânsito - é que Abrego Garcia merece o seu dia em tribunal", disse Sandoval-Moshenberg.

Abrego Garcia, de 29 anos, estava preso na sua terra natal, El Salvador, enquanto a sua deportação mal orientada se tornou um ponto crítico para as políticas de imigração do Presidente Donald Trump e o seu crescente atrito com os tribunais norte-americanos.

O Presidente norte-americano reforçou desde a sua detenção que Abrego Garcia era membro do gangue MS-13.

A medida surge dias depois de a administração Trump ter cumprido uma ordem do tribunal para devolver um homem guatemalteco deportado para o México, apesar do seu receio de ser prejudicado nesse país.

O homem, identificado em documentos judiciais como O.C.G, foi a primeira pessoa conhecida a ser devolvida à custódia dos EUA após a deportação desde o início do segundo mandato do Presidente Donald Trump.