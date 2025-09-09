EUA admitem usar poderio económico e militar para "proteger liberdade de expressão no mundo"

Questionada por um jornalista sobre se os EUA consideravam "tomar medidas adicionais" contra a Europa ou Brasil por "censurar" e tentar impedir "candidatos políticos de competir nas eleições", referindo diretamente o caso do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, Karoline Leavitt afirmou que a liberdade de expressão é uma prioridade para Washington.

Leavitt advogou que também o atual Presidente norte-americano, Donald Trump, sofreu "censura no seu percurso de regresso" à Casa Branca, razão pela qual Washington olha para este assunto "com muita seriedade" e adotou "ações significativas em relação ao Brasil, tanto na forma de sanções quanto no uso de tarifas, para garantir que cidadãos ao redor do mundo não sejam tratados dessa maneira".

"Posso dizer que esta é uma prioridade para a nossa administração e que o Presidente não está com medo de usar o poderio económico e militar dos EUA para proteger a liberdade de expressão no mundo", disse a porta-voz.

Contudo, Leavitt assumiu não ter novas medidas retaliatórias para anunciar no momento.

O pronunciamento da Casa Branca ocorreu aquando do julgamento de Jair Bolsonaro.

O juiz do Supremo brasileiro Alexandre de Moraes considerou hoje Jair Bolsonaro o "líder de uma organização criminosa" que tentou um golpe de Estado, após a sua derrota frente a Lula da Silva em 2022, e votou pela sua condenação.

Caso três juízes votem pela condenação estará formada maioria para tornar o réu culpado.

Agentes financeiros temem agora novas retaliações contra o Brasil por parte de Donald Trump, em caso de condenação do seu aliado brasileiro.

O julgamento de Bolsonaro já tinha sido citado numa carta em que os Estados Unidos anunciaram tarifas de 50% contra o Brasil.

No documento, Trump chamou o julgamento de "caça às bruxas", e exigiu sua interrupção "imediatamente".