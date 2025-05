EUA. Aeronave despenha-se em zona residencial de San Diego

Há um número indeterminado de vítimas mortais. As autoridades não sabem quantas pessoas estavam a bordo do aparelho.



O acidente que ocorreu durante a madrugada provocou incêndios em 15 habitações e nalguns veículos.



Vários quarteirões à volta do local do acidente foram evacuados.



A aeronave em causa era um jato privado - um Cessna 550 - com capacidade para até 8 passageiros.



Terá descolado de um aeroporto próximo deste bairro residencial, antes de perder o controlo.



O denso nevoeiro pode ter posto em causa a visibilidade.